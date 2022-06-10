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Сегодня, 17:07

Александрова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе, где сыграет с Кудерметовой

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Кэтрин Макнелли в четвертьфинале турнира WTA 250 в Хертогенбосе.

Матч продолжался 43 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:1.

В полуфинале турнира Александрова встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, 7) — Кэтрин Макнелли (США, Q) — 6:0, 6:1

Теннис
Вероника Кудерметова
Екатерина Александрова
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