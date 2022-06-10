Александрова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе, где сыграет с Кудерметовой
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Кэтрин Макнелли в четвертьфинале турнира WTA 250 в Хертогенбосе.
Матч продолжался 43 минуты и завершился со счетом 6:0, 6:1.
В полуфинале турнира Александрова встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Екатерина Александрова (Россия, 7) — Кэтрин Макнелли (США, Q) — 6:0, 6:1
Новости