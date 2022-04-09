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Сегодня, 02:17

Александрова вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в четвертьфинале турнира в Чарльстоне. В двух сетах она переиграла Магду Линетт из Польши — 6:0, 6:2.

Следующим соперником Александровой будет Белинда Бенчич, который обыграла Паулу Бадосу.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 888 636 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия) — Магда Линетт (Польша) — 6:0, 6:2

Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Паула Бадоса (Испания, 2) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:4

Теннис
Екатерина Александрова
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