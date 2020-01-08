Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
09:17
Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга турнира в Шэньчжэне обыграла китаянку Пэн Шуай со счетом 7:6 (9:7), 6:1. В четвертьфинале Александрова сыграет с победительницей в паре Ван Цян (Китай) — Александра Соснович (Белоруссия).
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 5) — Пэн Шуай (Китай) — 7:6 (9:7), 6:1
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