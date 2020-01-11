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Александрова выиграла турнир в Шэньчжэне. Для нее это первый титул WTA

09:22
Екатерина Александрова. Фото Twitter.
Екатерина Александрова. Фото Twitter.
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Россиянка Екатерина Александрова стала победительницей турнира в Шэньчжэне. В финале она победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в двух сетах — 6:2, 6:4.

Матч продлился 1 час 13 минут. 34-я ракетка мира, 25-летняя россиянка, сделала шесть брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче.

Титул, завоеванный на турнире WTA в Китае, стал для Александровой первым в карьере, принеся 175 тысяч долларов призовых и 280 рейтинговых очков

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Екатерина Александрова (Россия, 5) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 6:2, 6:4

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