Александрова выиграла турнир в Шэньчжэне. Для нее это первый титул WTA
09:22
Россиянка Екатерина Александрова стала победительницей турнира в Шэньчжэне. В финале она победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в двух сетах — 6:2, 6:4.
Матч продлился 1 час 13 минут. 34-я ракетка мира, 25-летняя россиянка, сделала шесть брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче.
Титул, завоеванный на турнире WTA в Китае, стал для Александровой первым в карьере, принеся 175 тысяч долларов призовых и 280 рейтинговых очков
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Екатерина Александрова (Россия, 5) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 6:2, 6:4
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