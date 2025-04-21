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Сегодня, 18:27

Александрова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Руслан Минаев
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Россиянка Екатерина Александрова поднялась на четыре позиции и теперь занимает 8-е место в чемпионской гонке WTA.

22-я ракетка мира дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, уступив латвийке Елене Остапенко (4:6, 4:6). На шесть позиций поднялась Анастасия Потапова, занимающая теперь 26-е место.

В первой тройке располагаются Арина Соболенко (Белоруссия), Мэдисон Киз (США) и Мирра Андреева (Россия).

Чемпионская гонка WTA, версия от 21 апреля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3905

2 (2). Мэдисон Киз (США) — 3069

3 (3). Мирра Андреева (Россия) — 2625

4 (4). Ига Свентек (Польша) — 2423

5 (5). Джессика Пегула (США) — 2418

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 1460

7 (8). Эмма Наварро (США) — 1412

8 (12). Екатерина Александрова (Россия) — 1381

9 (7). Клара Таусон (Дания) — 1366

10 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1320

11 (19). Елена Остапенко (Латвия) — 1312

21 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 789

26 (32). Анастасия Потапова (Россия) — 658

30 (28). Людмила Самсонова (Россия) — 623

31 (30). Полина Кудерметова (Россия) — 618

33 (35). Вероника Кудерметова (Россия) — 595

38. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 511

46 (44). Анна Блинкова (Россия) — 431

68 (65). Анна Калинская (Россия) — 303

Теннис
Арина Соболенко
Екатерина Александрова
Елена Остапенко
Мирра Андреева
Мэдисон Кис
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