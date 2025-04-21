Александрова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA
Россиянка Екатерина Александрова поднялась на четыре позиции и теперь занимает 8-е место в чемпионской гонке WTA.
22-я ракетка мира дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, уступив латвийке Елене Остапенко (4:6, 4:6). На шесть позиций поднялась Анастасия Потапова, занимающая теперь 26-е место.
В первой тройке располагаются Арина Соболенко (Белоруссия), Мэдисон Киз (США) и Мирра Андреева (Россия).
Чемпионская гонка WTA, версия от 21 апреля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3905
2 (2). Мэдисон Киз (США) — 3069
3 (3). Мирра Андреева (Россия) — 2625
4 (4). Ига Свентек (Польша) — 2423
5 (5). Джессика Пегула (США) — 2418
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 1460
7 (8). Эмма Наварро (США) — 1412
8 (12). Екатерина Александрова (Россия) — 1381
9 (7). Клара Таусон (Дания) — 1366
10 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1320
11 (19). Елена Остапенко (Латвия) — 1312
21 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 789
26 (32). Анастасия Потапова (Россия) — 658
30 (28). Людмила Самсонова (Россия) — 623
31 (30). Полина Кудерметова (Россия) — 618
33 (35). Вероника Кудерметова (Россия) — 595
38. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 511
46 (44). Анна Блинкова (Россия) — 431
68 (65). Анна Калинская (Россия) — 303