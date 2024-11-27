Александрова вошла в пятерку лучших теннисисток по количеству выполненных подач навылет

Россиянка Екатерина Александрова заняла четвертое место в рейтинге теннисисток по количеству эйсов в 2024 году.

Согласно данным Opta, в завершившемся сезоне 30-летняя российская теннисистка выполнила 284 подачи навылет.

Первое место по этому показателю в 2024 году заняла Чжэн Циньвэнь из Китая, ставшая олимпийской чемпионкой (445 эйсов). На втором месте — представительница Казахстана Елена Рыбакина (358). Третье место у белорусской теннисистки Арины Соболенко (307). Пятерку лидеров замыкает испанка Паула Бадоса (265).

Александрова завершила сезон на 28-й строчке рейтинга WTA.