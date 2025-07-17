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17 июля 2025, 19:57

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Руслан Минаев
Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Россиянка Екатерина Александрова победила немку Каролин Вернер во втором круге турнира в Гамбурге — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 5 минут. 16-я ракетка мира сделала за игру 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. У 303-й ракетки 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Александрова вышла в 1/4 финала и встретится с Анной Бондар из Венгрии.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA MSC Hamburg Ladies Open

Призовой фонд 275 094 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 1, WC) — Каролин Вернер (Германия, Q) — 6:2, 6:2

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Екатерина Александрова
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