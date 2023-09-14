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Сегодня, 07:11

Александрова в паре с Соснович проиграла 1/4 финала турнира в Сан-Диего

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянка Екатерина Александрова и белоруска Александра Соснович проиграли в 1/4 финала турнира в Сан-Диего в парном разряде. В двух сетах они проиграли чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой.

Матч длился 1 час 12 минут.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) — Екатерина Александрова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 6:4, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/carlsbad/2023/12/6/
Теннис
Екатерина Александрова
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