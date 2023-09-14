Александрова в паре с Соснович проиграла 1/4 финала турнира в Сан-Диего
Россиянка Екатерина Александрова и белоруска Александра Соснович проиграли в 1/4 финала турнира в Сан-Диего в парном разряде. В двух сетах они проиграли чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой.
Матч длился 1 час 12 минут.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) — Екатерина Александрова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 6:4, 6:1
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