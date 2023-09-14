Александрова в паре с Соснович проиграла 1/4 финала турнира в Сан-Диего

Россиянка Екатерина Александрова и белоруска Александра Соснович проиграли в 1/4 финала турнира в Сан-Диего в парном разряде. В двух сетах они проиграли чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой.

Матч длился 1 час 12 минут.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) — Екатерина Александрова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 6:4, 6:1