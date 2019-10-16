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Александрова в 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля» сыграет с Муховой

16 октября 2019, 23:02
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Хорватка Донна Векич, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под четвертым номером, не смогла выйти в четвертьфинал. В матче второго круга она проиграла чешке Каролине Муховой — 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 15 минут.

В четвертьфинале Мухова сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Мухова (Чехия) — Донна Векич (Хорватия, 4) — 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/

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