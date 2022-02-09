Александрова уступила во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступления на турнире в Санкт-Петербурге. Во втором круге она проиграла Марии Саккари из Греции, которая посеяна на турнире под 1-м номером.

Сакари переиграла соперницу в двух сетах — 6:2, 6:4.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция, 1) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2, 6:4