Александрова уступила во втором круге турнира в Санкт-Петербурге
Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступления на турнире в Санкт-Петербурге. Во втором круге она проиграла Марии Саккари из Греции, которая посеяна на турнире под 1-м номером.
Сакари переиграла соперницу в двух сетах — 6:2, 6:4.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Саккари (Греция, 1) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2, 6:4
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