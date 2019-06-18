Александрова уступила Мартич в первом круге турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступления на турнире в Бирмингеме, уступив в двух сетах хорватке Петре Мартич – 3:6, 5:7.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Во втором круге 28-летняя Мартич встретится с еще одной россиянкой Маргаритой Гаспарян.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Classic
Призовой фонд 941 163 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Петра Мартич (Хорватия) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:3, 7:5
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