Александрова уступила Контавейт в первом круге турнира в Остраве

Первая ракетка России Екатерина Александрова в первом круге турнира в Остраве уступила эстонке Анетт Контавейт со счетом 6:4, 2:6, 6:7 (6:8).

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Россиянка трижды подала навылет и сделала шесть двойных ошибок.

Во втором круге Контавейт встретится с победительницей матча Магда Линетт — Сара Соррибес-Тормо.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анетт Контавейт (Эстония, 8) — Екатерина Александрова (Россия) — 4:6, 6:2, 7:6 (8:6)