Александрова уступила Контавейт в первом круге турнира в Остраве
15:33
Первая ракетка России Екатерина Александрова в первом круге турнира в Остраве уступила эстонке Анетт Контавейт со счетом 6:4, 2:6, 6:7 (6:8).
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Россиянка трижды подала навылет и сделала шесть двойных ошибок.
Во втором круге Контавейт встретится с победительницей матча Магда Линетт — Сара Соррибес-Тормо.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020
Призовой фонд 528 500 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анетт Контавейт (Эстония, 8) — Екатерина Александрова (Россия) — 4:6, 6:2, 7:6 (8:6)
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