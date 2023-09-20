Александрова уступила американке Доулхайд в третьем круге турнира в Гвадалахаре

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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).

В третьем круге спортсменка уступила американке Кэролайн Доулхайд в двух сетах — 1:6, 2:6.

В четвертьфинале Доулхайд встретится с победителем матча Онс Жабер (Тунис, 1) — Мартина Тревизан (Италия).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Кэролайн Доулхайд (США) — Екатерина Александрова (Россия, 8) — 6:1, 6:2