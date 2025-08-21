Александрова обыграла Томлянович и вышла в четвертьфиинал турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира в Монтеррее обыграла австралийку Айлу Томлянович со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 30-летней россиянки 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Александрова встретится с Линдой Носковой из Чехии.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 2) — Айла Томлянович (Австралия, WC) — 6:4, 6:3