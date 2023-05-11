Александрова сыграет с Джорджи в своем первом матче на турнире в Риме
Итальянка Камила Джорджи пробилась во второй круг турнира в Риме. В трех сетах она переиграла Аранчу Рус из Нидерландов — 4:6, 6:2, 6:3.
Следующей соперницей итальянской теннисистки будет россиянка Екатерина Александрова. Матч состоится 12 мая.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Камила Джорджи (Италия) — Аранча Рус (Нидерланды) - 4:6, 6:2, 6:3
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