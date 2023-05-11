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Сегодня, 06:17

Александрова сыграет с Джорджи в своем первом матче на турнире в Риме

Евгений Козинов
Корреспондент
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Итальянка Камила Джорджи пробилась во второй круг турнира в Риме. В трех сетах она переиграла Аранчу Рус из Нидерландов — 4:6, 6:2, 6:3.

Следующей соперницей итальянской теннисистки будет россиянка Екатерина Александрова. Матч состоится 12 мая.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камила Джорджи (Италия) — Аранча Рус (Нидерланды) - 4:6, 6:2, 6:3

Теннис
Екатерина Александрова
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