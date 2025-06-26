Теннис
26 июня, 17:51

Александрова уступила Свентек в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге

Руслан Минаев
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press

Россиянка Екатерина Александрова проиграла польке Иге Свентек в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге — 4:6, 6:7 (5:7).

Матч длился 2 часа. 18-я ракетка мира Александрова сделала за игру 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. У 8-й ракетки мира Свентек — 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Свентек в полуфинале сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 4) — Екатерина Александрова (Россия, 8) — 6:4, 7:6 (7:5)

Теннис
Екатерина Александрова
Ига Свентек
  • Mark Kaminer

    лесбиянки не умеют тренировать?

    27.06.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да, в целом - равный матч. Удачи бы на тае - можно было и выиграть матч в третьем сете. Удача сегодня была у Иги. 1 реализованный брейк-пойнт из 6 - маловато будет. Но, повторюсь, сыграла Александрова хорошо, уступила в равной борьбе.

    26.06.2025

  • hant64

    Где-то по чуть-чуть, по крупицам, но Свентек собирала и собирала свою победу. В целом достаточно равный матч, Екатерина сделала если не всё, что могла, но сказать, что сыграла плохо, язык не повёрнётся. Как говорится, кепка есть кепка, её обыгрывать непросто.

    26.06.2025

