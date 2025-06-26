Александрова уступила Свентек в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Екатерина Александрова проиграла польке Иге Свентек в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге — 4:6, 6:7 (5:7).

Матч длился 2 часа. 18-я ракетка мира Александрова сделала за игру 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. У 8-й ракетки мира Свентек — 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Свентек в полуфинале сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

