Александрова в паре с Стирнс вышли во второй круг турнира в Майами
Россиянка Екатерина Александрова в паре с американкой Пейтон Стирнс выиграли у Елены Остапенко из Латвии и Эллен Перес из Австралии в первом круге турнира в Майами в парном разряде — 4:6, 6:2, 10:7.
Матч длился 1 час 17 минут.
Следующими соперницами Александровой и Стирнс будут словачка Тереза Михаликова и британка Оливия Николлс.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Пейтон Стирнс (Россия/США) — Елена Остапенко/Эллен Перес (Латвия/Австралия, 4) — 4:6, 6:2, 10:7
