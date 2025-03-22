Теннис
22 марта, 02:43

Александрова в паре с Стирнс вышли во второй круг турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент

Россиянка Екатерина Александрова в паре с американкой Пейтон Стирнс выиграли у Елены Остапенко из Латвии и Эллен Перес из Австралии в первом круге турнира в Майами в парном разряде — 4:6, 6:2, 10:7.

Матч длился 1 час 17 минут.

Следующими соперницами Александровой и Стирнс будут словачка Тереза Михаликова и британка Оливия Николлс.

Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг

Екатерина Александрова/Пейтон Стирнс (Россия/США) — Елена Остапенко/Эллен Перес (Латвия/Австралия, 4) — 4:6, 6:2, 10:7

