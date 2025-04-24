Александрова и Стирнс с победы стартовали на турнире в Мадриде в парном разряде
Российская теннисистка Екатерина Александрова в дуэте с американкой Пейтон Стирнс вышла во второй круг парного турнира в Мадриде.
На старте соревнований спортсменки победили россиянку Анну Блинкову и Фанг-Сиен Ву из Тайваня — 6:7 (6:8), 6:2, 10:4. Матч продолжался 1 час 35 минут.
Во втором круге Александрова и Стирнс сыграют против дуэта Виктории Азаренко (Белоруссия) и Эшлин Крюгер (США).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Пейтон Стирнс (Россия/США) — Анна Блинкова/У Фансыэнь (Россия/Тайвань) — 6:7 (6:8), 6:2, 10:4
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