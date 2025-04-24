Александрова и Стирнс с победы стартовали на турнире в Мадриде в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Александрова в дуэте с американкой Пейтон Стирнс вышла во второй круг парного турнира в Мадриде.

На старте соревнований спортсменки победили россиянку Анну Блинкову и Фанг-Сиен Ву из Тайваня — 6:7 (6:8), 6:2, 10:4. Матч продолжался 1 час 35 минут.

Во втором круге Александрова и Стирнс сыграют против дуэта Виктории Азаренко (Белоруссия) и Эшлин Крюгер (США).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Пейтон Стирнс (Россия/США) — Анна Блинкова/У Фансыэнь (Россия/Тайвань) — 6:7 (6:8), 6:2, 10:4