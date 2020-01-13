Александрова стала лучшей среди российских теннисисток в рейтинге WTA
Опубликована новая версия рейтинга WTA. Самое высокое место из представительниц России заняла Екатерина Александрова: она поднялась с 34-й на 26-ю строчку.
Александрова впервые в карьере выиграла турнир WTA, победив в китайском Шэньчжэне. Она обошла в рейтинге Анастасию Павлюченкову, которая опустилась с 29-го места на 31-е.
Возглавляет рейтинг по прежнему Эшли Барти из Австралии.
Рейтинг WTA от 13 января
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7547 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (4). Наоми Осака (Япония) — 5496
4 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5461
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5075
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4935
7 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4605
8 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4436
9 (10). Серена Уильямс (США) — 4215
10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4165...
26 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1645...
31 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1531...
42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1328...
53 (51). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
58 (58). Анна Блинкова (Россия) — 989...
68 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 880...
87 (88). Виталия Дьяченко (Россия) — 719...
90 (96). Анастасия Потапова (Россия) — 700...
98 (103). Маргарита Гаспарян (Россия) — 678.