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Сегодня, 23:16

Александрова вышла в 1/4 финала турнира в Линце

Руслан Минаев
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Россиянка Екатерина Александрова победила белоруску Александру Соснович во втором круге турнира в Линце — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 21 минуту. Александрова сделала 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.

30-я ракетка мира вышла в 1/4 финала и встретится с хорваткой Петрой Мартич.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 6:3, 6:2

Екатерина Александрова
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