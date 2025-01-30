Александрова вышла в 1/4 финала турнира в Линце
Россиянка Екатерина Александрова победила белоруску Александру Соснович во втором круге турнира в Линце — 6:3, 6:2.
Матч длился 1 час 21 минуту. Александрова сделала 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.
30-я ракетка мира вышла в 1/4 финала и встретится с хорваткой Петрой Мартич.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 4) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 6:3, 6:2
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