Александрова победила Самсонову в первом круге турнира в Штутгарте
Россиянка Екатерина Александрова победила соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге турнира в Штутгарте — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 17 минут.
Александрова за игру сделала 10 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Самсоновой — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт и 4.
Во втором круге Александрова сыграет с победительницей матча между Миррой и Эрикой Андреевыми.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:3
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