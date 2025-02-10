Александрова и Самсонова выбыли в первом круге парного турнира в Дохе
Россиянки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова выбыли на старте парного турнира в Дохе.
Теннисистки в первом круге уступили дуэту Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) в двух сетах — 1:6, 3:6. Матч длился 1 час 3 минуты.
Хаддад Майя и Зигемунд во втором круге сыграют с парой София Кенин/Людмила Киченок (США/Украина, 4).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025
Призовой фонд 3 654 963 доллара
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Екатерина Александрова/Людмила Самсонова (Россия) — 6:1, 6:3
Новости