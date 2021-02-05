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Александрова разгромила Халеп и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

10:25
Екатерина Александрова. Фото Reuters
Екатерина Александрова. Фото Reuters
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Российская теннисистка Екатерина Александрова 5 февраля в четвертьфинале турнира в Мельбурне в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп (6:2, 6:1). Матч длился 59 минут.

Во время матча Халеп дважды обращалась к врачу из-за проблем со спиной, не используя медицинский тайм-аут.

В 1/2 финала в Мельбурне 26-летняя россиянка встретится с Кайей Канепи из Эстонии, которая вышла в полуфинал после снятия чешки Каролины Муховой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Gippsland Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, 9) — Симона Халеп (Румыния, 1) — 6:2, 6:1

Кайя Канепи (Эстония) — Каролина Мухова (Чехия, 8) — 0:0 отказ 2-го игрока

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