Александрова проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она проиграла Ван Синьюй из Китая — 2:6, 3:6.
Следующим соперником китаянки будет Барбора Крейчикова из Чехии.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ван Синьюй (Китай) — Екатерина Александрова (Россия, 18) — 6:2, 6:3
Кори Гауфф (США, 6) — Кристина Букша (Испания, Q) — 6:2, 6:4
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