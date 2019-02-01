Александрова проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Белоруска Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге. Четвертая "сеяная" обыграла победительницу квалификации россиянку Екатерину Александрову в двух сетах.
Соперница Соболенко определится в матче еще одной представительницы России Анастасии Павлюченковой и второй "сеяной" голландки Кики Бертенс.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 4) - Екатерина Александрова (Россия, Q) - 6:3, 6:4
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