Александрова проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Белоруска Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге. Четвертая "сеяная" обыграла победительницу квалификации россиянку Екатерину Александрову в двух сетах.

Соперница Соболенко определится в матче еще одной представительницы России Анастасии Павлюченковой и второй "сеяной" голландки Кики Бертенс.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 4) - Екатерина Александрова (Россия, Q) - 6:3, 6:4