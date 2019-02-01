14:55 | Теннис — WTA

Александрова проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

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Белоруска Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге. Четвертая "сеяная" обыграла победительницу квалификации россиянку Екатерину Александрову в двух сетах.

Соперница Соболенко определится в матче еще одной представительницы России Анастасии Павлюченковой и второй "сеяной" голландки Кики Бертенс.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 757 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Арина Соболенко (Белоруссия, 4) - Екатерина Александрова (Россия, Q) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2019/

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