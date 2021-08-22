Александрова проиграла на старте турнира WTA в Кливленде
21:19
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Кливленде (США).
В первом круге она проиграла Ирине-Камелии Бегу из Румынии со счетом 6:7, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
В следующем раунде соперницей Бегу станет победительница матча Мария Матеас (США) — Полона Херцог (Словения).
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Екатерина Александрова (Россия, 3) — 7:6, 6:3
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