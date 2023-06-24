Александрова проиграла Квитовой в полуфинале турнира в Берлине

Россиянка Екатерина Александрова проиграла чешке Петре Квитовой в полуфинале турнира WTA в Берлине — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 21 минуту.

Александрова совершила за игру две двойные ошибки. У Квитовой — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Квитова сегодня победила француженку Каролин Гарсию в четвертьфинале.

В финале Квитова сыграет с хорваткой Донной Векич, которая за один игровой день обыграла Элину Аванесян (Россия) в 1/4 финала и Марию Саккари (Греция) — в 1/2 финала.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Екатерина Александрова (Россия) — Петра Квитова (Чехия) — 3:6, 4:6