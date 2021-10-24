Александрова проиграла Контавейт в финале Кубка Кремля
14:31
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла одержать победу на Кубке Кремля.
В финале она проиграла Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:4, 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.
Россиянка сделала 5 эйсов и 6 двойных ошибок, а также она реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Эстонка сделала 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейков из 15.
Контавейт впервые выиграла Кубок Кремля. Это ее четвертый титул WTA в карьере.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Анетт Контавейт (Эстония, 9) — Екатерина Александрова (Россия) — 4:6, 6:4, 7:5
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