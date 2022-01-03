Александрова проиграла канадке Фернандес в первом круге турнира WTA в Аделаиде
13:51
Российская теннисистка Екатерина Александрова вылетела с турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
Россиянка проиграла Лейле Фернандес из Канады в двух сетах — 3:6, 4:6.
Во втором круге турнира Фернандес встретится с Игой Свентек из Польши.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Лейла Фернандес (Канада) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:3, 6:4
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