Александрова проиграла канадке Фернандес в первом круге турнира WTA в Аделаиде

Российская теннисистка Екатерина Александрова вылетела с турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Россиянка проиграла Лейле Фернандес из Канады в двух сетах — 3:6, 4:6.

Во втором круге турнира Фернандес встретится с Игой Свентек из Польши.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лейла Фернандес (Канада) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:3, 6:4