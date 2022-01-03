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Александрова проиграла канадке Фернандес в первом круге турнира WTA в Аделаиде

13:51
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вылетела с турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Россиянка проиграла Лейле Фернандес из Канады в двух сетах — 3:6, 4:6.

Во втором круге турнира Фернандес встретится с Игой Свентек из Польши.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лейла Фернандес (Канада) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:3, 6:4

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Иван Торопцев все материалы автора
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