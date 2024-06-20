Александрова проиграла Гауфф в матче 1/8 финала турнира в Берлине
Американка Коко Гауфф обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову во втором круге турнира в Берлине — 7:6 (8:6), 6:2. Встреча длилась 1 час 19 минут.
В третьем круге Гауфф встретится с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис, 8).
Берлин (Германия)
Турнир WTA ecotrans Ladies Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Коко Гауфф (США, 1) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:6 (8:6), 6:2
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