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Екатерина Александрова — Лейла Фернандес: результат матча 1 круга турнира в Ухане 12 октября 2026

Александрова проиграла Фернандес в первом круге «тысячника» в Ухане

Руслан Минаев

Россиянка Екатерина Александрова уступила канадке Лейле Фернандес в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане — 4:6, 6:3, 3:6. Матч длился 2 часа 27 минут.

28-я ракетка мира Александрова сделала за игру 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 19 брейк-пойнтов. У 26-й ракетки мира Фернандес — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Фернандес сыграет с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Хан Си (Китай).

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Теннис
Екатерина Александрова
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