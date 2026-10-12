Александрова проиграла Фернандес в первом круге «тысячника» в Ухане

Россиянка Екатерина Александрова уступила канадке Лейле Фернандес в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане — 4:6, 6:3, 3:6. Матч длился 2 часа 27 минут.

28-я ракетка мира Александрова сделала за игру 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 19 брейк-пойнтов. У 26-й ракетки мира Фернандес — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Фернандес сыграет с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Хан Си (Китай).