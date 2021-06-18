Александрова проиграла Бенчич в четвертьфинале турнира в Берлине
14:56
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла швейцарке Блинде Бенчич в четвертьфинале турнира WTA в Берлине (4:6, 6:4, 6:7, (4:7)
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:4)
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