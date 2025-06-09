Александрова и Потапова не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Хертогенбосе
Россиянки Анастасия Потапова и Екатерина Александрова проиграли в первом круге парного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).
Теннисистки уступили канадкам Бьянке Андрееску и Кэрсон Брэнстин со счетом 6:7 (2:7), 5:7. Матч длился 1 час 39 минут.
Андрееску и Брэнстин в следующем матче сыграют с парой Ирина Хромачева (Россия)/Фанни Столлар (Венгрия).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Бьянка Андрееску/Кэрсон Брэнстин (Канада, WC) — Екатерина Александрова/Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:2), 7:5
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