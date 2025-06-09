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9 июня 2025, 18:35

Александрова и Потапова не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Хертогенбосе

Руслан Минаев

Россиянки Анастасия Потапова и Екатерина Александрова проиграли в первом круге парного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).

Теннисистки уступили канадкам Бьянке Андрееску и Кэрсон Брэнстин со счетом 6:7 (2:7), 5:7. Матч длился 1 час 39 минут.

Андрееску и Брэнстин в следующем матче сыграют с парой Ирина Хромачева (Россия)/Фанни Столлар (Венгрия).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Бьянка Андрееску/Кэрсон Брэнстин (Канада, WC) — Екатерина Александрова/Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:2), 7:5

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Теннис
Анастасия Потапова
Бьянка Андрееску
Екатерина Александрова
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