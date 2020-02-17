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Александрова поднялась на седьмую позицию в чемпионской гонке WTA, Кенин лидирует

09:47
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В чемпионской гонке WTA лидером осталась американка София Кенин, вторую строчку сохранила испанка Гарбинье Мугуруса, а замыкает тройку по-прежнему австралийка Эшли Барти.

Россиянка Екатерина Александрова поднялась на седьмое место, а Анастасия Павлюченкова покинула первую десятку.

Чемпионская гонка WTA. 17 февраля

1 (1). Софья Кенин (США) — 2110 очков

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1470

3 (3) Эшли Барти (Австралия) — 1251

4 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 895

5 (4). Симона Халеп (Румыния) — 880

6 (18). Кики Бертенс (Нидерланды) — 810

7 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 755

8 (5). Петра Квитова (Чехия) — 715

9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 600

10 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 486

11 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 486...

39 (38). Виталия Дьяченко (Россия) — 240...

50 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 193...

54 (150). Анастасия Потапова (Россия) — 180...

57 (61). Людмила Самсонова (Россия) — 174...

84 (115). Светлана Кузнецова (Россия) — 126...

93 (77). Анна Блинкова (Россия) — 116.

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