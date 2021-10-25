Александрова поднялась на четыре позиции в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг игроков.
Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 37-й на 33-ю позицию в рейтинге. Она дошла до финала Кубка Кремля, где 24 октября проиграла Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:4, 4:6, 5:7.
Анастасия Павлюченкова занимает 16-е место в списке. Дарья Касаткина находится на 28-й позиции. Вероника Кудерметова расположилась на 32 строчке.
Эшли Барти из Австралии лидирует в рейтинге. На втором месте Арина Соболенко из Белоруссии. Каролина Плишкова занимает третью позицию.
Рейтинг WTA от 25 октября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9076 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6750
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5320
4 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4708
5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4425
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4096
7 (7). Мария Саккари (Греция) — 4005
8 (8). Онс Жабер (Тунис) — 3455
9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3365
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3326
...16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3085
...28 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 2180
...32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 1920
33 (37). Екатерина Александрова (Россия) — 1881
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