Александрова поднялась на 32-е место в рейтинге WTA
Россиянка Екатерина Александрова поднялась на 32-е место в рейтинге WTA.
На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира Gippsland Trophy в Мельбурне, где проиграла эстонке Кайе Канепи.
Чешка Петра Квитова вернулась на восьмую строчку, опередив канадку Бьянку Андрееску. Других изменений в топ-10 рейтинга не произошло.
Лидирует австралийка Эшли Барти, которая выиграла турнир Yarra Valley Classic в Мельбурне.
Рейтинг WTA
Положение на 8 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5965
4 (4). София Кенин (США) — 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4580
8 (9). Петра Квитова (Чехия) — 4571
9 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505...
32 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1900...
36 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680
37 (37). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
39 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630...
63 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
75 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 1010...
97 (95). Варвара Грачева (Россия) — 816
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