Александрова отдала Свентек всего один гейм в первом сете финала в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла первый сет в финале турнира в Сеуле против польки Иги Свентек.

Партия закончилась со счетом 6:1 в пользу россиянки. Первый сет продлился 31 минуту.

11-я ракетка мира Александрова 4 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету 2-й ракетки мира Свентек ни одного эйса, 2 двойные и ни одного заработанного брейк-пойнта.