Александрова осталась первой ракеткой России, Шараповова опустилась на 371-ю позицию в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова опустилась на 371-ю строчку обновленного рейтинга WTA. В первой сотне теннисисток изменений не произошло, Екатерина Александрова сохранила за собой 28-е место в рейтинге WTA и статус первой ракетки России. Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти.

Рейтинг WTA на 3 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6101

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290

4 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4775

5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665

7 (7). Софья Кенин (Канада) — 4495

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626...

28 (28). Екатерина Александрова — 1700...

33 (33). Анастасия Павлюченкова — 1486...

38 (38). Вероника Кудерметова — 1353...

49 (49). Светлана Кузнецова — 1123...

54 (54). Анна Блинкова — 1049...

71 (71). Дарья Касаткина — 850...

89 (89). Виталия Дьяченко — 709...

371 (369). Мария Шарапова (все — Россия) — 122...