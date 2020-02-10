Александрова осталась первой ракеткой России, Шарапова опустилась на 371-ю позицию в рейтинге WTA
Россиянка Мария Шарапова опустилась на 371-ю строчку обновленного рейтинга WTA. В первой сотне теннисисток изменений не произошло, Екатерина Александрова сохранила за собой 28-е место в рейтинге WTA и статус первой ракетки России. Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти.
Рейтинг WTA на 3 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6101
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290
4 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4775
5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665
7 (7). Софья Кенин (Канада) — 4495
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626...
28 (28). Екатерина Александрова — 1700...
33 (33). Анастасия Павлюченкова — 1486...
38 (38). Вероника Кудерметова — 1353...
49 (49). Светлана Кузнецова — 1123...
54 (54). Анна Блинкова — 1049...
71 (71). Дарья Касаткина — 850...
89 (89). Виталия Дьяченко — 709...
371 (369). Мария Шарапова (все — Россия) — 122...