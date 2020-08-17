Александрова осталась на 27-й строчке в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

В первой десятке изменений не произошло. Лидирует австралийка Эшли Барти, следом за ней расположились Симона Халеп из Румынии и чешка Каролина Плишкова.

Лучшей из россиянок является Екатерина Александрова, сохранившая за собой 27-ю позицию.

Рейтинг WTA от 17 августа

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6356

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

4 (4). Софья Кенин (США) — 4590

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3975

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3625...

27 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1775...

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540...

32 (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...

41 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1373...

62 (61). Анна Блинкова (Россия) — 984...

68 (66). Дарья Касаткина (Россия) — 905...

85 (85). Анастасия Потапова (Россия) — 759