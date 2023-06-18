Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 22:02

Александрова оценила игру Кудерметовой в финале турнира WTA в Хертогенбосхе

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу на турнире WTA в Хертогенбосхе. В трех сетах финала она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову (4:6, 6:4, 7:6 (7:3).

«Это счастливый момент — снова быть здесь. Но я очень устала, это был сложный день и долгий матч. Мне нужно было оставить действительно все на корте. Если бы я сегодня не выиграла, потому что соперница играла потрясающе, то, по крайней мере, я бы знала, что сделала все, что могла. В конце концов, мои усилия окупились, это невероятно», — цитирует теннисистку пресс-служба WTA.

Из-за дождя матч длился более 4 часов.

Вероника Кудерметова
Екатерина Александрова
0
Читайте также
Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?
Мбаппе — о Макроне: «Президент Франции никак не влияет на мою карьеру»
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитриева считает, что при помощи Турсунова у Александровой появилась уверенность
Новости
RSS RSS
Все новости