Александрова обыграла Суарес Наварро в первом раунде турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла испанку Карлу Суарес Наварро (6:4, 6:1) в первом раунде турнира WTA в Цинциннати (США).
Матч продолжался 57 минут. В следующем раунде Александрова сыграет с румынкой Симоной Халеп.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 643 736 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) - Карла Суарес Наварро (Испания) - 6:4, 6:1
Виктория Азаренко (Белоруссия) - Белинда Бенчич (Швейцария, 12) - 6:4, 1:0 отказ 2-го игрока
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