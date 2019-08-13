19:11 | Теннис — WTA

Александрова обыграла Суарес Наварро в первом раунде турнира в Цинциннати

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Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла испанку Карлу Суарес Наварро (6:4, 6:1) в первом раунде турнира WTA в Цинциннати (США).

Матч продолжался 57 минут. В следующем раунде Александрова сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) - Карла Суарес Наварро (Испания) - 6:4, 6:1

Виктория Азаренко (Белоруссия) - Белинда Бенчич (Швейцария, 12) - 6:4, 1:0 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/cincinnati/2019/

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