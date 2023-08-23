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Сегодня, 19:50

Александрова обыграла Соснович в матче второго круга в турнире в Кливленде

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Теннисистка Екатерина Александрова
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press

Россиянка Екатерина Александрова во втором круге в турнире в Кливленде в двух сетах победила представительницу Белоруссии Александру Соснович.

В четвертьфинале Александрова сыграет против китаянки Ван Синьюй.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 7:6 (7:2), 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/Cleveland/2023/
Екатерина Александрова
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