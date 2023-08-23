Александрова обыграла Соснович в матче второго круга в турнире в Кливленде
Россиянка Екатерина Александрова во втором круге в турнире в Кливленде в двух сетах победила представительницу Белоруссии Александру Соснович.
В четвертьфинале Александрова сыграет против китаянки Ван Синьюй.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 4) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 7:6 (7:2), 6:3
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