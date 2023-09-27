Александрова обыграла Самсонову во втором круге турнира в Токио
Россиянка Екатерина Александрова победила соотечественницу Людмилу Самсонову во втором круге турнира WTA 500 в Токио.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 18 минут.
21-я ракетка мира Александрова сделала 7 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету 22-й ракетки мира Самсоновой 2 эйса, 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В четвертьфинале турнира Александрова сыграет с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:2
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