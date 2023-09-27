Александрова обыграла Самсонову во втором круге турнира в Токио

Россиянка Екатерина Александрова победила соотечественницу Людмилу Самсонову во втором круге турнира WTA 500 в Токио.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. Девушки провели на корте 1 час 18 минут.

21-я ракетка мира Александрова сделала 7 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету 22-й ракетки мира Самсоновой 2 эйса, 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В четвертьфинале турнира Александрова сыграет с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:2