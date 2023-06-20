Александрова обыграла Самсонову и вышла во второй круг турнира в Берлине
Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге турнира в Берлине (6:4, 6:3). Встреча длилась 1 час 38 минут.
В активе победительницы восьмь подач навылет и девять двойных ошибок. Она использовала все четыре возможности взять подачу соперницы. На счету Самсоной семь эйсов, шеть ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта.
Во втором круге россиянка сыграет с победителем матча Катержина Синякова (Чехия) — Коко Гауфф (США).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:3
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