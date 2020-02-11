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Александрова обыграла Касаткину в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге

22:53
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Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину (6:4, 3:6, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался два часа и две минуты. В следующем раунде соперницей Александровой станет хорватка Донна Векич.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, WC) — 6:4, 3:6, 6:4

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