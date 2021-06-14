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Александрова обыграла Калинскую в первом круге турнира в Берлине

13:24
Екатерина Александрова. Фото AFP
Екатерина Александрова. Фото AFP
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира WTA в Берлине обыграла соотечественницу Анну Калинскую.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

Во втором круге Александрова сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Анна Калинская (Россия, WC) — 6:3, 6:2

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