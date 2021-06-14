Александрова обыграла Калинскую в первом круге турнира в Берлине
13:24
Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира WTA в Берлине обыграла соотечественницу Анну Калинскую.
Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
Во втором круге Александрова сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Анна Калинская (Россия, WC) — 6:3, 6:2
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