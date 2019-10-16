Александрова обыграла Калинскую и вышла в 1/4 финала «Кубка Кремля»
14:25
Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Анну Калинскую во втором круге «Кубка Кремля» — 6:1, 6:1.
Их матч продолжался 50 минут. В 1/4 финала турнира Александрова сыграет с хорваткой Донной Векич или чешкой Каролиной Муховой.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 8) — Анна Калинская (Россия, WC) — 6:1, 6:1
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