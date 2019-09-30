Александрова обыграла Халеп и вышла в третий круг турнира в Пекине
12:24
Россиянка Екатерина Александрова обыграла румынку Симону Халеп во втором круге турнира в Пекине — 6:2, 6:3.
Их матч продолжался 1 час 5 минут. В 1/8 финала турнира Александрова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии или россиянкой Дарьей Касаткиной.
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) — Симона Халеп (Румыния, 6) — 6:2, 6:3
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