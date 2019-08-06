Александрова обыграла Дои в первом раунде турнира в Монреале

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла японку Мисаки Дои (6:2, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Монреале (Канада). Для победы россиянке хватило 58 минут.
В следующем раунде Александрова сыграет с победительницей пары Чжан Шуай (Китай) - Анастасия Севастова (Латвия).
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 529 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, Q) - Мисаки Дои (Япония, Q) - 6:2, 6:2
Дополнительная информация
Загрузка...